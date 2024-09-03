Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sumatera Utara Menang Tipis 4-3 atas Papua Pegunungan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |14:04 WIB
Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sumatera Utara Menang Tipis 4-3 atas Papua Pegunungan
Berikut hasil futsal putri PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

HASIL futsal putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim futsal putri Sumatera Utara sukses meraih kemenangan atas Papua Pegunungan.

Duel kedua tim tersaji di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Deli Serdang pada Selasa (3/9/2024). Usai bertarung sengit, tim futsal putri Sumatera Utara sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Jalannya Pertandingan

Tim futsal putri Sumatera Utara langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Namun, serangan tim tuan rumah belum bisa membobol tim futsal putri Papua Pegunungan.

Memasuki pertengahan pertandingan, tim futsal putri Sumatera Utara terus menggedor pertahanan Papua Pegunungan. Akan tetapi, tim futsal putri Papua Pegunungan juga tak segan untuk melancarkan serangan balik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/51/3070117/diumumkan-hari-ini-pssi-beri-hukuman-terberat-ke-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-KWG7ChQco8.jpg
Diumumkan Hari Ini, PSSI Beri Hukuman Terberat ke Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069515/pssi-umumkan-hukuman-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-pon-xxi-aceh-sumut-2024-besok-kena-larangan-main-seumur-hidup-KiGYiedny0.jpg
PSSI Umumkan Hukuman Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit PON XXI Aceh-Sumut 2024 Besok, Kena Larangan Main Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069375/muhammad-rizki-saputra-dan-wasit-yang-dipukul-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-larangan-main-dan-pimpin-pertandingan-seumur-hidup-besok-lusa-xJ2wJKIQtC.jpg
Muhammad Rizki Saputra dan Wasit yang Dipukul di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dihukum Larangan Main dan Pimpin Pertandingan Seumur Hidup Besok Lusa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/51/3066337/pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-muhammad-rizki-saputra-dihukum-larangan-main-seumur-hidup-oleh-pssi-hari-ini-xbIWDRyuhK.jpg
Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Muhammad Rizki Saputra Dihukum Larangan Main Seumur Hidup oleh PSSI Hari Ini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1654849/link-live-streaming-timnas-indonesia-u22-vs-myanmar-di-sea-games-2025-uiz.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina_mauro_zijlstra.jpg
Mauro Zijlstra Siap Hujani Gawang Myanmar demi Timnas Indonesia U-22 ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement