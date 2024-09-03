Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sumatera Utara Menang Tipis 4-3 atas Papua Pegunungan

HASIL futsal putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim futsal putri Sumatera Utara sukses meraih kemenangan atas Papua Pegunungan.

Duel kedua tim tersaji di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Deli Serdang pada Selasa (3/9/2024). Usai bertarung sengit, tim futsal putri Sumatera Utara sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3.

Jalannya Pertandingan

Tim futsal putri Sumatera Utara langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Namun, serangan tim tuan rumah belum bisa membobol tim futsal putri Papua Pegunungan.

Memasuki pertengahan pertandingan, tim futsal putri Sumatera Utara terus menggedor pertahanan Papua Pegunungan. Akan tetapi, tim futsal putri Papua Pegunungan juga tak segan untuk melancarkan serangan balik.