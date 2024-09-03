Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Papua Barat Kalahkan Kalimantan Timur 7-3

Tim futsal putri Papua Barat menang telak 7-3 atas Kalimantan Timur di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/Futsal Papua Barat)

TIM futsal putri Papua Barat menang telak 7-3 atas Kalimantan Timur pada laga lanjutan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pertandingan kedua tim berlangsung di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Deli Serdang pada Selasa (3/9/2024).

Tim futsal putri Papua Barat langsung tancap gas sejak awal pertandingan di babak pertama. Mereka menghujani pertahanan Kalimantan Timur dengan serangan beruntun.

Tak butuh waktu lama, dua gol berhasil tercipta di awal pertandingan. Tim futsal putri Papua Barat unggul sementara atas Kalimantan Timur 2-0.

Selepas dua gol itu, tim futsal putri Papua Barat tak mau mengendurkan intensitas serangannya. Variasi serangan membuat tim futsal putri Kalimantan Timur kelabakan.

Alhasil, tim futsal Papua Barat sukses menambah dua gol di pengujung pertandingan. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan tim futsal putri Papua Barat 4-0.

Memasuki babak kedua, tim futsal putri Papua Barat kembali menerapkan permainan agresif. Meski begitu, tim futsal putri Kalimantan Timur kini bermain lebih berani.