HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: DKI Jakarta Sikat Yogyakarta 2-0, Perpanjang Tren Kemenangan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |12:50 WIB
Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: DKI Jakarta Sikat Yogyakarta 2-0, Perpanjang Tren Kemenangan!
PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Laman Pemprov Sumut)
A
A
A

HASIL futsal putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim futsal putri DKI Jakarta menang 2-0 atas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Laga lanjutan Grup A Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 itu berlangsung di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Senin (2/9/2024) pagi WIB. Hasil manis ini membuat tim futsal putri DKI Jakarta memperpanjang tren kemenangan.

Tim futsal DKI Jakarta

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain agresif sejak awal. Serangan demi serangan dilancarkan para pemain Jakarta dan Yogyakarta kendati belum ada yang berbuah manis.

Perlahan, para pemain Jakarta berhasil keluar dari tekanan yang ada. Hingga akhirnya, mereka sukses menjebol jala gawang Yogyakarta. Untuk sementara, Jakarta unggul 1-0 di babak pertama.

Usai jeda turun minum, Yogyakarta mencoba bangkit dari ketertinggalannya. Namun, mereka terlihat mereka masih cukup kesulitan dalam melakukan serangan yang efektif.

Halaman:
1 2
      
