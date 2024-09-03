Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Wahyu Prasetyo, Hulk Indonesia dari Klub Liga 3 hingga Dipilih Shin Tae-yong Gantikan Elkan Baggott

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |14:40 WIB
Kisah Wahyu Prasetyo, Hulk Indonesia dari Klub Liga 3 hingga Dipilih Shin Tae-yong Gantikan Elkan Baggott
Wahyu Prasetyo masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

KISAH Wahyu Prasetyo menarik untuk diulas. Sebab, pemain yang kerap disebut Hulk Indonesia itu berawal dari Liga 3 namun kini dipilih Shin Tae-yong untuk menggantikan sosok Elkan Baggott di Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong secara resmi membawa 26 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di dua laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dari daftar yang dipanggil, salah satu sorotan yang paling kuat adalah adanya nama Wahyu Prasetyo dan hilangnya nama Elkan Baggott.

Bagi yang belum tahu, Timnas Indonesia saat ini tengah mengalami krisis bek tengah. Jordi Amat dipastikan tidak dipanggil karena cedera. Kemudian Justin Hubner dipastikan absen di laga melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Oleh karena itu, nama Wahyu Prasetyo masuk untuk menjadi pengganti.

Akan tetapi, dipanggilnya bek yang kini membela Malut United itu menimbulkan tanda tanya. Sebab, Coach STY sejatinya masih memiliki nama Elkan Baggott dalam daftarnya.

Namun, isu ketidakharmonisan hubungan sang pelatih dengan Baggott kabarnya belum usai. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih Wahyu Prasetyo. Dalam wawancara pada awak media, ia pun mengatakan jika Wahyu adalah sosok yang lebih dibutuhkan.

“Tidak ada alasan (memilih Wahyu dibandingkan Elkan Baggott), karena Wahyu yang kami butuhkan. Kami pilih Wahyu, Wahyu adalah pemain pengganti bagi kami," kata Shin Tae-yong pada awak media di Komplek Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

1 2
      
