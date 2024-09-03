Kisah Haru Shin Tae-yong Izinkan Pemain Timnas Indonesia Jalani Umrah Jelang Lawan Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

KISAH haru Shin Tae-yong izinkan pemain Timnas Indonesia jalani umrah jelang lawan Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu diketahui akan digelar di Stadion King Abdullah City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Jelang laga tersebut, para pemain Timnas Indonesia sudah terbang ke Arab Saudi. Selain untuk mematangkan persiapan, sejumlah pemain juga terlihat menjalani umrah terlebih dahulu.

Momen para pemain Timnas Indonesia menjalani umrah ini turut diunggah di akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Sebanyak 14 pemain kompak dan khusyuk memanjatkan doa saat mengelilingi Kakbah.

Ke-14 pemain yang menjalani ibadah umrah itu adalah Rizky Ridho, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Ramadhan Sananta, Muhammad Ferarri, Dimas Drajad, Muhammad Adi Satryo, Wahyu Prasetyo, dan Hokky Caraka.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, pun mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong menginstruksikan pemain yang beragama Islam untuk melaksanakan ibarah umrah. Belasan pemain pun menjalani umrah pada Senin 2 September 2024.

"Hari ini, pagi 08.00-12.00 (waktu Arab Saudi) ada waktu longgar. Coach Shin menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umrah dan sekaligus berdoa bersama," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin 2 September 2024.

"Saya yang memimpin pemain ke Masjidil Haram. Semua berjalan lancar,” lanjutnya.

"Pemain sudah kembali ke hotel untuk latihan," jelas Sumardji.