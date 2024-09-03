Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bakal Gelar TC di Spanyol dan Qatar, Nova Arianto Ungkap Fokus TC Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |00:08 WIB
Bakal Gelar TC di Spanyol dan Qatar, Nova Arianto Ungkap Fokus TC Timnas Indonesia U-17
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengungkap fokus timnya saat menggelar pemusatan latihan (TC) di Spanyol dan Qatar. Dia bakal menguatkan chemistry timnya dalam persiapan timnya menatap Piala Asia U-17 2025.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sendiri baru saja selesai menggelar TC di Bali sampai akhir Agustus lalu. Setelah itu, mereka akan TC lanjutan ke Spanyol dan Qatar.

Timnas Indonesia U-17

Nova Arianto menegaskan bahwa untuk membangun tim yang tangguh dan solid butuh proses. Jadi, dia akan membenahi kekurangan Timnas Indonesia U-17 secara bertahap.

"Karena memang di saat ini kita masih mempersiapkan secara umum. Bagaimana kita membentuk dasar fisik pemain dan proses itu sudah berjalan dengan baik," ucap Nova dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh.

"Setelah ini, kita fokus ke taktikal termasuk bagaimana kita membangun chemistry pemain. Karena saya lihat chemistry pemain masih belum bisa bermain seperti yang kita mau," tambahnya.

