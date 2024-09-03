Reaksi PSM Makassar Usai Status Laga Kontra Arema FC di Pekan Kelima Liga 1 2024-2025 Diubah

REAKSI PSM Makassar usai status laga kontra Arema FC di pekan kelima Liga 1 2024-2025 harus diubah. Penyebabnya, Stadion Soepriadi, Blitar, belum siap.

Dalam keputusan yang telah ditetapkan, PSM Makassar akan bertindak sebagai tuan rumah. Sejatinya, PSM Makassar dijadwalkan melakoni laga tandang melawan Arema FC di pekan kelima.

Hal itu merujuk pada surat LIB bernomor 1092/LIB-KOM/VIII/2024, mengenai penyesuaian venue. Surat tersebut berisi perubahan venue pekan kelima (5) Arema FC vs PSM Makassar. Itu artinya, laga akan dimainkan di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Minggu 15 September 2024.

Manajer tim PSM Makassar, Nur Fajrin membenarkan terkait perubahan status laga tersebut. Nur Fajrin menyampaikan kalau sejatinya Juku Eja -julukan PSM Makassar- sama sekali tidak masalah dengan perubahan tersebut.

“Kami baru saja menerima surat perubahan jadwal ini dari PT LIB. Menurut informasi yang kami terima, pihak Arema FC yang mengajukan perubahan venue, dikarenakan ketidaksiapan Stadion Soepriadi di Blitar, untuk menggelar pertandingan,” kata Nur Fajri, mengutip dari situs LIB, Selasa (3/9/2024).

“Pihak PSM pada dasarnya siap saja menerima di mana venue yang ditunjuk sebagai venue pengganti Stadion Soepriadi,” lanjut dia.