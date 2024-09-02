Marc Klok Bicara Peluang Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Australia

Marc Klok bicara peluang Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia (Foto: Instagram/@marcklok)

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, memprediksi peluang Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pemain naturalisasi asal Belanda ini memprediksi perjuangan Timnas Indonesia akan berat untuk bisa memenangkan pertandingan. Sebab, kedua calon lawannya itu memiliki kualitas.

“Tapi kita lihat nanti bagaimana. Saya pikir pasti sulit,” kata Klok, Senin (2/9/2024).

Meski demikian, pemain yang identik mengenakan nomor punggung 23 itu akan tetap mendukung Timnas Indonesia. Ia berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa meraih hasil maksimal baik saat melawan Arab Saudi mau pun Australia.

“Pasti kita dukung untuk hasil yang baik,” tutur Klok.

Pemain berusia 31 tahun itu membenarkan saat ini Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan terutama dari segi kualitas. Terbukti, Tim Merah Putih kini masih mendapatkan kesempatan bertarung di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.