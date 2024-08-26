Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Paham Bobotoh Kecewa Persib Bandung Ditahan Arema FC 1-1

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |21:45 WIB
Marc Klok Paham Bobotoh Kecewa Persib Bandung Ditahan Arema FC 1-1
Marc Klok mengaku paham dengan kekecewaan Bobotoh usai Persib Bandung ditahan Arema FC 1-1 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG Marc Klok paham dengan kekecewaan Bobotoh usai Persib Bandung ditahan Arema FC 1-1 pada pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Ia sadar penggemar sudah membayar tiket pertandingan untuk mendapat sesuatu.

Duel tersebut digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Persib dan Arema harus puas berbagi satu angka usai imbang 1-1.

Persib Bandung vs Arema FC (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Pangeran Biru bahkan lebih dulu kebobolan melalui Dalberto di menit 40. Tujuh menit berselang, Persib berhasil membalasnya melalui Dimas Drajad sehingga laga berakhir 1-1.

Hasil itu membuat Bobotoh yang ada di Stadion meluapkan kekecewaannya. Beberapa di antaranya berteriak dengan kata-kata Persib butut alias jelek.

“Pertama-tama saya mengerti fans sepakbola selalu mau menang. Mereka bayar tiket untuk datang ke stadion karena mereka mau lihat kita menang,” kata Klok, dikutip Senin (26/8/2024).

Meski demikian, gelandang naturalisasi asal Belanda itu merasa Bobotoh juga perlu memahami situasi tim. Sebab, sepakbola tidak selalu harus meraih kemenangan.

“Dan saya kecewa mereka ada umpatan. Kami ingin menang juga, untuk kami sendiri, keluarga dan klub ini. Kami juga sudah coba semaksimal mungkin,” tutur Klok.

Halaman:
1 2
      
