BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, mengaku merasakan kesedihan karena tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, ia tetap menghormati keputusan pelatih Shin Tae-yong.
Timnas Indonesia akan menjalani putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal melawan Timnas Arab Saudi (5 September) dan Timnas Australia (10 September 2024).
Klok mengaku sedih tidak mendapat panggilan. Apalagi, ia merasa layak usai mengantarkan Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024.
“Ya, pasti sedih karena saya selalu mau main untuk negara kita. Dan musim lalu saya juara, harusnya ada di timnas,” ujar Marc Klok, Senin (26/8/2024).
Meski demikian, gelandang naturalisasi asal Belanda itu tetap menghormati keputusan pelatih. Klok berjanji kesedihan itu akan diubahnya menjadi kerja keras agar kembali mendapatkan panggilan.
“Saya harus kerja lagi supaya nanti dipanggil lagi,” tegas Klok.