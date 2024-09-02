Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

MNC Media Dukung Nonton Bareng Timnas Indonesia Asal Gratis untuk Masyarakat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:01 WIB
MNC Media Dukung Nonton Bareng Timnas Indonesia Asal Gratis untuk Masyarakat
MNC Media mendukung nonton bareng Timnas Indonesia selama tidak untuk komersial (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - MNC Media mendukung penuh semua elemen masyarakat yang akan melakukan nonton bareng (nobar) laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asalkan, nobar itu digelar secara gratis.

Sebatas informasi, MNC Media sudah memperpanjang kerja sama terkait hak siar dengan Federasi Sepak Bola Asia (AFC). Tandanya, semua kompetisi dipegang AFC akan disiarkan oleh MNC Media.

MNC Media dan AFC memperpanjang kerja sama hak siar (Foto: MNC Media)

CEO PT. MNC TBK, Noersing, memastikan laga Skuad Garuda dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Menurutnya, MNC Media mendukung penuh perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong itu dengan memberikan tayangan berkualitas sampai ke pelosok negeri.

“(Nobar) boleh sepanjang itu tidak komersil. Definisi non komersial ini artinya masyarakat atau penonton yang hadir di acara nonton bareng tidak dipungut biaya sepeser pun dalam bentuk apa pun dan pihak penyelenggara tidak ada kerja sama dengan pihak sponsor dan iklan,"kata Noersing saat mengumumkan perpanjangan kerja sama itu di iNews Tower, Senin (2/9/2024).

Ia menegaskan kembali pihak penyelenggara tidak mengambil keuntungan finansial mau pun keuntungan lainnya saat nobar. Jadi, syarat itu harus dipenuhi para penyelenggara nobar nantinya.

"Apabila syarat tadi terpenuhi bukan hanya diizinkan tentu bahkan kami encourage,” ujar Noersing.

Halaman:
1 2
      
