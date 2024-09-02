Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Calvin Verdonk Siap Mengancam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:11 WIB
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Calvin Verdonk Siap Mengancam!
Calvin Verdonk siap jadi andalan di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

PREDIKSI Susunan pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di King Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi, Dari 26 pemain itu, terdiri dari 12 pemain Liga 1 2024-2025 dan 14 personel yang berkarier di luar negeri (abroad).

Shin Tae-yong bawa 26 pemain Timnas Indonesia ke Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

(Shin Tae-yong membawa 26 pemain Timnas Indonesia ke Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, 26 pemain yang dipanggil sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sayangnya, dari 26 pemain yang dipanggil, ada dua personel yang tak dapat dimainkan melawan Arab Saudi.

Dua personel yang dimaksud adalah Maarten Paes (FC Dallas) dan Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21). Maarten Paes belum bisa dimainkan karena belum terdaftar melawan Arab Saudi.

Untuk Justin Hubner, bek 20 tahun ini harus menjalani sanksi akumulasi kartu menghadapi Arab Saudi. Seperti Maarten Paes, Justin Hubner baru bisa dimainkan melawan Australia pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Lantas, formasi apa yang diturunkan Shin Tae-yong untuk menghadapi Arab Saudi? Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang ditempati Ernando Ari.

Halaman:
1 2
      
