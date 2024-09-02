Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Tak Banyak Pemain Timnas Arab Saudi yang Berkarier di Eropa? Ini Penyebabnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:45 WIB
Kenapa Tak Banyak Pemain Timnas Arab Saudi yang Berkarier di Eropa? Ini Penyebabnya
Para pemain Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

KENAPA tak banyak pemain Arab Saudi yang berkarier di Eropa? Penyebabnya menarik diulas jelang karena Timnas Arab Saudi akan jadi lawan Timnas Indonesia di laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Diketahui, skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong telah bertolak dari Indonesia menuju ke Arab Saudi untuk menjalani laga perdana babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Timnas Arab Saudi yang dilatih oleh Roberto Mancini.

Timnas Arab Saudi

Laga panas ini dijadwalkan akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Perlu diketahui, kemenangan di pertandingan ini akan berdampak besar bagi perjalanan kedua tim untuk bisa merebut tiket menuju Piala Dunia.

Untuk itu, baik Timnas Arab Saudi maupun Timnas Indonesia, keduanya memanggil setiap pemain terbaiknya untuk bermain. Di antaranya, Timnas Indonesia memanggil 14 pemain abroad agar mempertangguh skuad Garuda.

Nama-nama seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, dan sebagainya kembali menghiasi skuad. Mereka pun akan menjadi tumpuan skuad Garuda babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti.

Timnas Arab Saudi juga tak mau kalah. Roberto Mancini selaku pelatih kepala memanggil pemain-pemain terbaiknya, meski tercatat hanya ada satu pemain abroad di skuadnya. Ia adalah Saud Abdulhamid yang saat ini bermain untuk raksasa Italia, AS Roma.

Faktanya, Arab Saudi memang bukan negara yang para pemainnya sudah berkarier di luar negeri, termasuk di liga-liga top Eropa. Asosiasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) lebih suka jika para pemain terbaiknya bermain di liga lokal Arab Saudi.

SAFF bahkan pernah membuat aturan larangan bagi para pemain Arab Saudi untuk berkarier di Eropa. Oleh sebab itu, banyak pemain berbakat asal negeri Kakbah itu yang tidak melakukan abroad dan hanya bermain di liga lokal.

Selain dari federasi, media-media Arab Saudi juga turut ambil andil. Tidak seperti di Indonesia yang mana media kerap memberitakan bagaimana kehebatan seorang pemain, media Arab justru terkesan diam saja sehingga minim pemandu bakat akan melihat skill sang pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188838/jenson_seelt-xcJ9_large.jpg
Cerita Jenson Seelt soal Darah Keturunan Indonesia: Kakek dari Maluku, hingga Suka Soto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654183/hasil-renang-sea-games-2025-jason-donovan-tambah-medali-emas-untuk-indonesia-swp.jpg
Hasil Renang SEA Games 2025: Jason Donovan Tambah Medali Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/timnas_malaysia_u_22_membuka_perjalanan_di_sea_gam.jpg
Jadwal Vietnam Vs Malaysia di SEA Games 2025 Sore Ini: Duel Penentu Nasib Timnas Indonesia U-22
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement