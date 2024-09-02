Timnas Indonesia Kenakan Jersey Latihan Baru, Shin Tae-yong Beri Kesan Positif

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memberi kesan positif terhadap jersey baru skuad Garuda. Meski mengakui sudah ada perkembangan, STY percaya seharusnya pihak Erspo selaku apparel resmi Timnas Indonesia bisa meningkatkannya lebih baik lagi.

Jersey latihan baru itu pun sudah dapat dilihat saat Timnas Indonesia latihan di Senayan, Jakarta, pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tepatnya sesi latihan Timnas Indonesia itu berada di Lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) sore WIB.

Para penggawa Skuad Garuda, beserta dengan tim pelatih, mengenakan jersey latihan yang berbeda dari sebelumnya. Jersey yang digunakan para pemain dominan berwarna putih dengan sentuhan warna merah di bagian sekitar pundak dan juga sisi samping tubuh.

Sementara itu, para kiper menggunakan jersey latihan dengan corak yang sama, tetapi dominan berwarna hitam dengan sentuhan warna putih.

Menanggapi perubahan jersey latihan itu, Shin Tae-yong mengakui sudah ada perubahan dan menjadi lebih baik. Namun, ia merasa seharusnya masih bisa lebih baik lagi dari yang dimiliki saat ini.

"Untuk (jersey latihan) Erspo memang membaik dan mereka sendiri pun berusaha untuk menjadi lebih baik," ungkap Shin Tae-Yong seusai latihan, Senin (2/9/2024).