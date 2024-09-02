Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Perbaikan Lapangan Stadion Soepriadi Belum Selesai, Jadwal Laga Kandang Arema FC di Liga 1 2024-2025 Berubah

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |22:05 WIB
Perbaikan Lapangan Stadion Soepriadi Belum Selesai, Jadwal Laga Kandang Arema FC di Liga 1 2024-2025 Berubah
Perbaikan lapangan di Stadion Soepriadi belum kelar sehingga Arema FC terpaksa mengalami perubahan jadwal (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Arema FC terpaksa mengalami perubahan jadwal Liga 1 2024-2025, imbas belum selesainya perbaikan lapangan Stadion Soepriadi, Kota Blitar. Singo Edan yang sedianya menjamu PSM Makassar pada 15 September 2024, terpaksa menjadi tim tandang.

Perubahan itu dilakukan oleh PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) melihat perkembangan pengerjaan perbaikan lapangan stadion di Kota Blitar itu. Hal ini melihat kondisi terkini perbaikan lapangan stadion yang masih dilakukan.

Stadion Soepriadi di Kota Blitar (Foto: MPI/Avirista Midaada)

Alhasil PT LIB memutuskan pertandingan tersebut kini akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Arema FC sebagai tim tamu. Sebaliknya, PSM Makassar akan dijamu oleh Arema FC pada 10 Februari 2025.

General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengapresiasi langkah dari PT LIB tersebut. Langkah itu disebut sebagai peningkatan kualitas kompetisi ke depan, termasuk dari sisi kualitas lapangan yang disoroti.

"Sebagai klub yang selalu mengedepankan profesionalisme, kami berkomitmen untuk memenuhi segala regulasi yang telah ditetapkan. Renovasi lapangan Stadion Soepriadi, Blitar ini merupakan salah satu upaya kami untuk memberikan yang terbaik untuk kualitas pertandingan yang digelar," ujar Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi pada Senin (2/9/2024).

Inal mengatakan, saat ini proses perbaikan lapangan hijau Stadion Supriyadi Kota Blitar, sudah berjalan. Rencananya perbaikan lapangan yang dilakukan oleh Lestarindo itu baru akan selesai pada awal Oktober 2024.

“Rehabilitasi lapangan yang dilakukan oleh Lestarindo terus berlangsung secara intensif. Kami berharap kendala yang muncul pada dua laga pekan pertama dan kedua lalu dapat segera teratasi, sehingga lapangan semakin layak untuk digunakan,” ungkap Inal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
