5 Pemain Top Dunia yang Pindah ke Como 1907 di Musim Panas 2024, Nomor 1 Pernah Treble Winners Bareng Barcelona!

Raphael Varane termasuk lima pemain top dunia yang bergabung dengan Como 1907 di musim panas 2024 (Foto: Instagram/@raphaelvarane)

BERIKUT lima pemain top dunia yang pindah ke Como 1907 di musim panas 2024. Salah satunya pernah meraih treble winners bareng Barcelona!

Naiknya Como 1907 ke kasta teratas, Serie A Liga Italia 2024-2025, menarik perhatian. Sebab, tim dari pinggiran Danau Como itu punya ambisi bertahan di level atas selama beberapa tahun.

Tak tanggung-tanggung, ambisi itu diwujudkan dengan merekrut pemain-pemain top dunia sesuai anggaran. Lantas, siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Top Dunia yang pindah ke Como 1907 di Musim Panas 2024

5. Alberto Moreno





Bek asal Spanyol itu datang dengan status gratis setelah kontraknya habis di Villarreal. Moreno diikat dengan perjanjian kerja sama selama satu musim penuh.

Pesepakbola berusia 32 tahun itu punya deretan trofi mentereng. Moreno pernah menjadi juara Liga Champions bersama Liverpool dan Liga Europa bareng Villarreal!

4. Andrea Belotti





Penyerang berusia 30 tahun itu sempat ditakuti sebagai salah satu attacante ganas di Serie A. Sayangnya, nasib Belotti tak membaik usai juara Euro 2020 bersama Timnas Italia.

Bahkan, eks pemain Torino tak bisa menemukan ketajaman di AS Roma hingga Fiorentina. Sampai akhirnya, Belotti berlabuh di Como 1907 untuk memperkuat lini serang.