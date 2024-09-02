Bantai Manchester United 3-0, Mohamed Salah Pilih Tinggalkan Liverpool Akhir Musim Ini

MOHAMED Salah mengonfirmasi akan meninggalkan Liverpool akhir musim ini atau pada musim panas 2025. Kepastian itu diumumkan Mohamed Salah setelah mencetak satu gol dan dua assist saat Liverpool menang 3-0 atas Manchester United di pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025, Minggu 1 September 2024 malam WIB.

“Seperti yang Anda tahu, ini merupakan musim terakhir saya di klub ini (Liverpool). Namun, saya tak ingin memikirkannya dan mencoba melihat apa yang terjadi tahun depan,” kata Mohamed Salah, Okezone mengutip dari Sky Sports, Senin (2/9/2024).

Mohamed Salah didatangkan Liverpool dari AS Roma pada bursa transfer musim panas 2017 seharga 42 juta euro. Sejak musim pertamanya membela Liverpool, winger asal Mesir ini langsung muncul sebagai mesin gol The Reds.

Selama membela Liverpool, Mohamed Salah mengoleksi 213 gol dan 90 assist dari 350 pertandingan. Ia memenangkan semua trofi yang dapat diraih bersama Liverpool, mulai dari Liga Inggris, Piala Liga Inggris, Piala FA, Community Shield, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Dunia Klub.

Karena itu, winger 32 tahun ini merasa sudah cukup bersama Liveprool. Sudah waktunya bagi Mohamed Salah memulai petualangan baru.

Sempat beredar kabar, Mohamed Salah diburu klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Ittihad. Jika Al Ittihad berhasil mendatangkan Mohamed Salah, betapa berbahanya lini depan mereka, mengingat sebelumnya sudah ada Karim Benzema.