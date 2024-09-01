Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bikin Bangga, Timnas E-Sports Indonesia Masuk Final Four Piala Dunia FIFA-e 2024!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |12:38 WIB
Bikin Bangga, Timnas E-Sports Indonesia Masuk Final Four Piala Dunia FIFA-e 2024!
Ichsan Taufik dan Manar Hidayat melaju ke final four Piala Dunia FIFA-e 2024 feat Football Manager (Foto: X/@FIFAe)
LIVERPOOL – Timnas E-Sports Indonesia masuk ke final four Piala Dunia FIFA-e 2024. Hal itu terjadi setelah Ichsan Taufik dan Manar Hidayat menjadi juara di fase grup.

Piala Dunia FIFA-e 2024 kali ini memainkan gim Football Manager 24 (FM24). Ini kali pertama gim simulasi sepakbola tersebut dimainkan dalam sebuah kompetisi resmi terutama di bidang e-sports.

Gim Football Manager 24 atau FM24 (Foto: Football Manager)

Timnas E-Sports Indonesia mengirimkan Ichsan (manajer) dan Manar (asisten manajer) sebagai perwakilan pada ajang yang digelar di Liverpool. Mereka bersaing dengan 20 peserta lain dari berbagai negara untuk kompetisi kali ini.

Peraturan di Piala Dunia FIFA-e 2024 feat Football Manager ini sungguh berbeda. Dua puluh peserta itu dibagi ke dalam empat grup masing-masing berisi lima kontestan. Tiap grup sudah ditentukan harus mengatur klub apa.

Di Grup A, kontestan wajib memainkan FM 24 dengan tim Yokohama F. Marinos. Lalu, kontestan Grup B menggunakan Brighton & Hove Albion. Indonesia diundi masuk Grup C yang diwajibkan memakai Sporting Lisbon. Sedangkan di Grup D, pemain harus menggunakan Dinamo Zagreb.

Setiap peserta akan dinilai dari seberapa bagus kiprah tim yang diasuhnya di liga serta kompetisi lokal, benua, dan antarkonfederasi. Hebatnya, Ichsan dan Manar sanggup menjadi juara Grup C! Itu artinya, mereka mampu memoles Sporting menjadi klub papan atas di gim tersebut.

Halaman:
1 2
      
