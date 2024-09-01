Pasang Bendera Indonesia, Pemain Go Ahead Eagles Luca Everink Tiba di Indonesia pada September 2024?

PASANG bendera Indonesia, pemain Go Ahead Eagles Luca Everink tiba di Indonesia pada September 2024? Kabar tersebut jelas mengejutkan.

PSSI disebut-sebut sedang mengupayakan menaturalisasi pemain keturunan tambahan. Sejumlah nama mengapung ke permukaan seperti Ole Romeny dan Mauro Zijlstra.

Di tengah kabar tersebut, muncul kejutan dari Everink. Pemain berambut gimbal itu memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya @lj.everink.

Tentu saja hal tersebut memicu spekulasi. Lantas, apakah Everink merupakan pemain yang bakal tiba di September 2024 dan dinaturalisasi?

Kemungkinan tersebut ada selama sang pemain menyatakan berminat membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu pernah mengatakan tertarik berkostum Merah Putih pada 2023.

Everink sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Fakta itu membuat proses naturalisasinya tidak akan rumit.