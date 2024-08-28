9 Pemain yang Diprediksi Jalani Naturalisasi pada September 2024 untuk Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Kevin Diks!

SEBANYAK 9 pemain yang diprediksi menjalani proses naturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan ada pemain keturunan yang tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir,” kaya Arya Sinulingga, Okezone mengutip dari channel YouTube-nya, Bebas, pada Rabu 21 Agustus 2024.

Meski Arya Sinulinga tidak mengungkap siapa pemain yang dimaksud, Okezone coba menerka-nerka siapa saja pemain yang akan tiba di Indonesia pada September 2024. Berhubung pemain-pemain di bawah ini sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bukan tak mungkin beberapa dari mereka akan mendarat di Indonesia bulan depan. Siapa saja?

Berikut 9 pemain yang diprediksi menjalani proses naturalisasi pada September 2024:

9. Kaya Symons (De Graafschap U-21)





Kaya Symons yang sempat bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri pada Juni 2024, saat ini berstatus pemain De Graafschap U-21. Pemain 19 tahun yang biasa bermain sebagai fullback kiri dan mantan pemain Timnas Belanda U-19 ini, tinggal menunggu waktu untuk dimainkan di tim utama De Graafschap yang eksis di Liga 2 Belanda 2024-2025.

8. Mauresmo Hinoke (FC Dordrecht)





Berusia 19 tahun, Mauresmo Hinoke muncul sebagai bomber klub Liga 2 Belanda, FC Dordrecht. Mentas sebagai winger kiri, Mauresmo Hinoke selalu tampil dalam tiga laga awal yang dijalani FC Dordrecht di Liga 2 Belanda 2024-2025.

7. Dion Markx (NEC Nijmegen U-21)





Ketiadaan Elkan Baggott tak perlu dipusingkan Shin Tae-yong. Sebab, dalam waktu dekat Shin Tae-yong bakal mendapatkan tenaga tambahan dari Dion Markx yang memiliki tinggi badan 188 sentimeter.

6. Tim Geypens (FC Emmen)





Tim Geypens selalu bermain dalam tiga awal yang dijalani FC Emmen di Liga 2 Belanda 2024-2025, meski menit yang dicatatkan masih relatif minim. Tenaga pemain 19 tahun ini dapat diandalkan Shin Tae-yong untuk mengawali sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia.