Saling Follow dengan Erick Thohir, Mees Hilgers dan Kevin Diks Tiba di Indonesia pada September 2024?

Kevin Diks (kiri) dan Mees Hilgers berpotensi menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. (Foto: Instagram)

SALING follow dengan ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram, pertanda Mees Hilgers (FC Twente) dan Kevin Diks (FC Copenhagen) tiba di Indonesia pada September 2024? Biasanya, pemain-pemain berdarah Indonesia yang kedapatan saling follow dengan Erick Thohir di Instagram, langsung menjalani proses naturalisasi menjadi WNI.

Beberapa di antaranya Maarten Paes, Justin Hubner dan banyak lagi. Karena itu, saling follow-nya Mees Hilgers dan kevin Diks dengan orang nomor satu di PSSI ini, memunculkan spekulasi bahwa dua pemain jempolan ini bakal menjalani proses naturalisasi menjadi WNI.

(Erick Thohir follow Instagram Mees Hilgers dan Kevin Diks. (Foto: instagram/@erickthohir)

Terlebih, Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga sudah membocorkan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada awal September 2024. Namun, ia tidak memberitahu siapa pemain yang dimaksud.

(Mees Hilgers follow Erick Thohir. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)

“Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir,” kaya Arya Sinulingga, Okezone mengutip dari channel YouTube-nya, Bebas, pada Rabu 21 Agustus 2024.

Jika Mees Hilgers dan Kevin Diks bisa dinaturalisasi, betapa kuatnya pertahanan skuad Garuda. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Mees Hilgers dapat membantuk trio tangguh bersama Jay Idzes dan Justin Hubner.

Sementara Kevin Diks, dapat dioperasikan sebagai wing back kanan. Sekadar diketahui, Kevin Diks dikenal sebagai versatile player yang dapat diandalkan sebagai wing back, fullback kanan, winger hingga bek tengah.