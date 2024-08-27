Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Setelah Resmi Diundur

JADWAL Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah resmi diundur sudah diketahui. Skuad Garuda akan melakoni dua laga kandang dan dua laga tandang di Grup B Piala AFF 2024.

Hal ini berdasarkan rilis terbaru dari AFF mengenai perubahan jadwal turnamen. Mulanya, turnamen itu akan berlangsung pada 23 November – 21 Desember 2024. Namun, karena sejumlah pertimbangan, jadwal pertandingan resmi berubah.

“Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari beberapa Asosiasi Anggota Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) hari ini mengumumkan tanggal amandemen Piala AFF 2024 untuk memastikan kekuatan dan performa optimal tim nasional di turnamen tersebut,” tulis AFF dalam rilis resminya, dikutip pada Selasa (27/8/2024).

“Babak kualifikasi Piala AFF 2024 akan tetap berlangsung pada tanggal 8 dan 15 Oktober dengan pertandingan penyisihan grup yang akan dimulai pada tanggal 8 Desember, diikuti oleh semifinal dua leg pada tanggal 26, 27, 29, dan 30 Desember, serta final pada tanggal 2 dan 5 Januari,” tulis rilis resmi AFF.

Babak kualifikasi sendiri akan mempertemukan Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Timor Leste. Kedua tim akan memperebutkan satu tiket menuju putaran final turnamen lewat pertandingan dua leg pada 8 dan 15 Oktober 2024.

Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri akan tergabung bersama Timnas Vietnam, Filipina, Timnas Myanmar, dan Laos di Grup B Piala AFF 2024. Dua tim teratas di fase grup berhak untuk lolos ke fase gugur turnamen tersebut.