Semangat Membara Jay Idzes Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi

JAY Idzes dikonfirmasi dalam kondisi baik-baik saja jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia menganggap ini kesempatan emas untuk menaruh Indonesia di peta sepakbola dunia.

Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menjelang tampil di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung bersama Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas China, dan Timnas Jepang di Grup C.

Putaran ketiga kualifikasi menjadi peluang emas bagi tim-tim yang ingin mengunci tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Diketahui, dua tim teratas pada putaran ketiga berhak lolos langsung ke turnamen sepak bola paling bergengsi tersebut.

Pada pertandingan perdana, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang. Jay mengatakan sangat bersemangat untuk mengawal Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat dan kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia,” kata Jay dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (27/8/2024).