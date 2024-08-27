Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Semangat Membara Jay Idzes Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:02 WIB
Semangat Membara Jay Idzes Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Jay Idzes mengobarkan semangat membara jelang Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes dikonfirmasi dalam kondisi baik-baik saja jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia menganggap ini kesempatan emas untuk menaruh Indonesia di peta sepakbola dunia.

Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menjelang tampil di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung bersama Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas China, dan Timnas Jepang di Grup C.

Jay Idzes (Foto: Instagram/@jayidzes)

Putaran ketiga kualifikasi menjadi peluang emas bagi tim-tim yang ingin mengunci tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Diketahui, dua tim teratas pada putaran ketiga berhak lolos langsung ke turnamen sepak bola paling bergengsi tersebut.

Pada pertandingan perdana, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang. Jay mengatakan sangat bersemangat untuk mengawal Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat dan kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia,” kata Jay dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (27/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652199/ketum-ffi-michael-sianipar-kami-punya-potensi-raih-emas-di-sea-games-2025-pyc.webp
Ketum FFI Michael Sianipar: Kami Punya Potensi Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_filipina_u_22_vs_myanmar.jpg
Filipina Menggila! Hajar Myanmar, Kirim Sinyal Bahaya ke Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement