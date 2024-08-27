Breaking News: Piala AFF 2024 Resmi Diundur!

KUALA LUMPUR – Jadwal Piala AFF 2024 resmi diundur! Pertandingan perdana turnamen yang mempertemukan tim-tim Asia Tenggara ini akan diundur menjadi 8 Desember 2024.

Hal ini berdasarkan rilis terbaru dari AFF mengenai perubahan jadwal turnamen. Mulanya, turnamen itu akan berlangsung pada 23 November – 21 Desember 2024. Namun, karena sejumlah pertimbangan, jadwal pertandingan resmi berubah.

“Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari beberapa Asosiasi Anggota Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) hari ini mengumumkan tanggal amandemen Piala AFF 2024 untuk memastikan kekuatan dan performa optimal tim nasional di turnamen tersebut,” tulis AFF dalam rilis resminya, dikutip pada Selasa (27/8/2024).

Walau demikian, babak kualifikasi turnamen itu akan tetap berlangsung sesuai dengan jadwal sebelumnya. Hanya saja, fase grup hingga pertandingan final akan berubah menjadi 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

“Babak kualifikasi Piala AFF 2024 akan tetap berlangsung pada tanggal 8 dan 15 Oktober dengan pertandingan penyisihan grup yang akan dimulai pada tanggal 8 Desember, diikuti oleh semifinal dua leg pada tanggal 26, 27, 29, dan 30 Desember, serta final pada tanggal 2 dan 5 Januari,” tulis rilis resmi AFF.