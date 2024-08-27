Hasil Timnas Indonesia U-17 vs India U-17: Skor 0-0 Terjaga hingga 30 Menit

Timnas Indonesia U-17 masih tertahan 0-0 melawan Timnas India U-17 (Foto: PSSI)

GIANYAR – Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 di laga uji coba sudah diketahui. Skor laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (27/8/2024) malam WIB, itu 0-0 hingga menit ke-30.

Kedua kesebelasan bermain dengan hati-hati sejak menit pertama. Perombakan pemain yang dilakukan Nova Arianto membuat ritme Indonesia sedikit terganggu dibandingkan laga pertama.

Jalannya Pertandingan

Seperti di laga pertama, Indonesia coba mengambil inisiatif serangan. Sementara, India mencoba meraba-raba.

Alhasil, duel sengit terjadi di 10 menit awal. Kans pertama baru didapat menit ke-11 ketika tendangan Nazriel Alvaro dari dalam kotak penalti masih melambung.

Memasuki menit ke-20, Indonesia mulai nyaman mengembangkan permainan. Namun, serangan-serangan lebih banyak bertumpu dari sisi sayap sehingga mudah diantisipasi oleh lini pertahanan lawan.

Sayangnya, tidak ada peluang berarti lagi hingga menit ke-30. Skor pun masih 0-0.