HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs India U-17: Skor 0-0 Terjaga hingga 30 Menit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:34 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs India U-17: Skor 0-0 Terjaga hingga 30 Menit
Timnas Indonesia U-17 masih tertahan 0-0 melawan Timnas India U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

GIANYAR – Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 di laga uji coba sudah diketahui. Skor laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (27/8/2024) malam WIB, itu 0-0 hingga menit ke-30.

Kedua kesebelasan bermain dengan hati-hati sejak menit pertama. Perombakan pemain yang dilakukan Nova Arianto membuat ritme Indonesia sedikit terganggu dibandingkan laga pertama.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Seperti di laga pertama, Indonesia coba mengambil inisiatif serangan. Sementara, India mencoba meraba-raba.

Alhasil, duel sengit terjadi di 10 menit awal. Kans pertama baru didapat menit ke-11 ketika tendangan Nazriel Alvaro dari dalam kotak penalti masih melambung.

Memasuki menit ke-20, Indonesia mulai nyaman mengembangkan permainan. Namun, serangan-serangan lebih banyak bertumpu dari sisi sayap sehingga mudah diantisipasi oleh lini pertahanan lawan.

Sayangnya, tidak ada peluang berarti lagi hingga menit ke-30. Skor pun masih 0-0.

Halaman:
1 2
      
