Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 Jilid II: Nova Arianto Rombak Skuad!

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 jilid II (Foto: PSSI)

GIANYAR – Daftar susunan pemain Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 Jilid II sudah diketahui. Laga itu akan berlangsung Selasa (27/8/2024) pukul 19.00 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Ini merupakan laga kedua Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17. Sebelumnya, kedua kesebelasan sudah bertemu pada Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB, di lokasi yang sama, dengan skor akhir 3-1.

Tiga gol Indonesia dicetak Evandra Florasta (14’), Fandi Ahmad (50’), dan Mierza Firjatullah (62’). Sementara, India membalas sekali lewat Levis Zhangminlun (52’).

Di laga kedua ini, pelatih Nova Arianto melakukan perombakan skuad pada beberapa posisi. Kiper kini dipercayakan kepada Muchammad Nur Ichsan.

Sementara di belakang, Nova hanya mengganti Fabio Azka dari laga sebelumnya yang mengalami cedera. Ia tetap memasang Matthew Baker, Putu Panji, dan Dafa Zaidan.

Lalu, sang pelatih mempercayakan lini tengah kepada Ida Bagus Cahya, Azizu Milanesta, dan Nazriel Alvaro. Ketiganya merupakan kombinasi baru dibanding laga sebelumnya.