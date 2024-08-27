Marselino Ferdinan Debut di Laga Coventry City vs Oxford United Dini Hari Nanti?

PENGGAWA Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan berpeluang debut bersama klub barunya, Oxford United dini hari nanti. The Yellows -julukan Oxford United- akan menghadapi Converty City FC pada putaran kedua Piala Liga Inggris 2024-2025.

Laga Coventry City vs Oxford United akan berlangsung di Coventry Building Society Arena, Inggris pada Rabu (28/8/2024). Pertandingan digelar pada pukul 01.45 dini hari WIB.

Ini akan menjadi kesempatan bagi Marselino Ferdinan untuk memulai debutnya bersama Oxford United. Seperti diketahui, Oxford United resmi mengumumkan Marselino Ferdinan sebagai pemain baru pada 19 Agustus lalu.

Sejauh ini, pemain 19 tahun itu belum mencatat debut dan masuk skuad utama The U's. Laga kontra Coventry dini hari nanti pun diharapkan bisa menjadi momen debut Marselino untuk tampil.

Terlepas daripada itu, keputusan bergantung pada pelatih, dalam hal ini Des Buckingham. Sebelumnya, sinyal positif sudah disampaikan oleh Buckingham tak lama setelah Marselino bergabung.