Erick Thohir Tantang Marselino Ferdinan Usai Resmi Gabung Oxford United, Diminta Buktikan Diri

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menantang Marselino Ferdinan usai resmi gabung Oxford United. Marselino diminta membuktikan diri bersama klub asal Inggris itu.

Ya, Marselino Ferdinan baru saja bergabung dengan Oxford United. Pemain berusia 19 tahun itu mendapat kontrak bersama The Yellows -julukab Oxford United- hingga Juni 2026.

Meski begitu, Marselino dikhawatirkan hanya menjadi penghias bangku cadangan. Akan tetapi, Erick Thohir memastikan hal itu tidak terjadi.

Bukan soal keistimewaan, Erick mengungkapkan Oxford United telah mempertimbangkan Marselino. Pasalnya, pemain andalan Timnas Indoensia itu karena sudah berpengalaman kala membela skuad Garuda.

"Marselino dari perspektif yang disampaikan oleh Oxford United karena usianya baru 19 tahun dan sudah main 26 kali tim nasional, secara kategori dia bisa dipertimbangkan," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.

Erick Thohir pun mengingatkan Marselino untuk tidak berpuas diri. Dia menantang mantan pemain Persebaya Surabaya itu untuk terus membuktikan kualitasnya agar bersaing di Oxford United.

"Nah, tentu bagaimana Marselino bisa membuktikan dia bisa bersaing dengan banyak pemain muda yang ada di Oxford United. Nah itu bagaimana dia harus mengembangkan diri," tegas Erick.