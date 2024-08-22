Marselino Ferdinan Gabung Oxford United, Media Malaysia Bingung Tak Ada Pemain Malaysia di Liga Inggris

Marselino Ferdinan menjadi perhatian media Malaysia setelah resmi gabung Oxford United. (Foto: Instagram/@oufcofficial)

MARSELINO Ferdinan gabung Oxford United, media Malaysia, Harimau Malaya, bingung tak ada pemain Timnas Malaysia di Liga Inggris. Dalam pandangan mereka, seharusnya klub-klub Liga Inggris yang dimiliki pengusaha asal Malaysia seperti Cardiff City (Liga 2 Inggris) dan AFC Wimbledon (Liga 4 Inggris) dapat mengakomodir pemain-pemain dari skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia.

“Jika Marselino Ferdinan ke Oxford United semata-mata karena koneksi (Pak Erick Thohir), kenapa tidak ada satu pun pemain Malaysia yang bermain (bukan on trial) di Cardiff City (Tan Sri Vincent Tan) dan AFC Wimbledon (Datuk Ananth S. Nathan)?,” tulis Harimau Malaya, Okezone mengutip dari akun Instagram @harimaumalaya.

(Safiq Rahim saat menjalani trial di Cardiff City pada 2011)

Sejauh ini memang belum ada satu pemain Timnas Malaysia yang dikontrak klub-klub Liga Inggris. Pencapaian terbaik dicapai mantan kapten Timnas Malaysia, Safiq Rahim.

Medio 2011, ia sempat menjalani trial tiga minggu bersama Cardiff City. Sayangnya, Safiq Rahim yang lama menjadi jenderal lapangan tengah Johor Darul Ta’zim ini tidak mendapatkan kontrak dari klub yang bermarkas di Wales tersebut.

Sementara itu, saat ini ada empat Timnas Indonesia yang mentas di klub-klub Liga Inggris. Mereka ialah Nathan Tjoe A-On (Swansea City, Liga 2 Inggris), Elkan Baggott (Blackpool FC, Liga 3 Inggris), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21, Premier League 2) dan Marselino Ferdinan (Oxford United, Liga 2 Inggris).

Nama-nama di atas mendapat kontrak dari klub-klub Liga Inggris karena memiliki kualitas. Sekalipun Oxford United dimiliki Pengusaha asal Indonesia yakni Erick Thohir dan Anindya Bakrie, Marselino Ferdinan dikontrak karena skill yang dimiliki.