Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Jilid II Hari Ini: Menanti Kejutan Skuad Asuhan Nova Arianto!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 jilid II hari ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru skuad asuhan Nova Arianto itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Selasa (27/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan dua kali menghadapi Timnas India U-17 dalam laga uji coba yang digelar di Bali. Pada pertemuan pertama yang berlangsung Minggu 25 Agustus 2024, tim berjuluk Garuda Asia itu pun sukses meraih hasil manis.

Timnas Indonesia U-17 berhasil menang telak dengan dengan skor 3-1. Gol perdana Garuda Asia dicetak oleh Evandra Florasta pada menit ke-15 lewat tendangan penalti.

Kemudian, ada dua gol tambahan yang tercipta di babak kedua. Gol itu dicetak olehFandi Ahmad menit ke-50 dan Mierza Firjatullah menit ke-62. Berhasil menang, Timnas Indonesia U-17 diminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk tidak terlena.

“Alhamdulillah Timnas Indonesia U-17 mampu meraih hasil maksimal pada laga uji coba melawan India U-17 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali,” tutur Erick dalam Instagram pribadinya, dikutip Selasa (27/8/2024).

“Belum saatnya puas, masih ada satu kali uji coba melawan India U-17,” lanjutnya.

“Harus terus fokus untuk persiapan Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 di Kuwait pada 19-27 Oktober 2024,” jelas Erick.