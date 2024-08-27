Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Jilid II Hari Ini: Garuda Asia Menang Telak Lagi?

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 jilid II hari ini dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menang telak lagi dalam laga yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Selasa (27/8/2024) pukul 19.00 WIB itu?

Modal apik dimiliki Timnas Indonesia U-17 untuk menghadapi India U-17 lagi. Sebab, pada laga jilid I, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sukses meraih kemenangan besar dengan skor 3-1.

Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 dicetak oleh Evandra Florasta pada menit ke-15, Fandi Ahmad menit ke-50, dan Mierza Firjatullah menit ke-62. Sementara India U-17, mereka hanya bisa membalas satu gol.

Meski punya modal apik, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, masih punya catatan untuk para pemainnya. Hal ini tentunya ingin segera diperbaiki agar penampilan Zahaby Gholy cs bisa lebih moncer.

"Tentu kami apresiasi anak-anak atas kemenangan pada laga uji coba ini. Meski begitu, masih banyak catatan-catatan yang perlu diperbaiki di tim seperti fokus, konsentrasi, serta komunikasi antar lini," ucap Nova Arianto, dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (27/8/2024).

"Yang pasti, fokus pemain bisa dilihat. Di babak pertama dan kedua ada kekurangan,” lanjutnya.

“Anak-anak harus bisa mengatur ritme pertandingan. Transisi juga diperlukan. Saya inginnya setelah mendapatkan bola, bawa ke depan. Tetapi, banyak kehilangan bola dan ini jadi catatan kami," jelas Nova.