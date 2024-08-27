Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dibongkar Ayah Azizah Salsha, Pratama Arhan Ternyata Ditawari Suwon FC Perpanjangan Kontrak meski Minim Menit Main

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |05:24 WIB
Dibongkar Ayah Azizah Salsha, Pratama Arhan Ternyata Ditawari Suwon FC Perpanjangan Kontrak meski Minim Menit Main
Pratama Arhan kala membela Suwon FC. (Foto: Suwon FC)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia, Pratama Arhan, ternyata ditawari Suwon FC perpanjangan kontrak 1 musim. Kabar ini mengejutkan karena sejatinya Arhan minim waktu bermain di klub asal Korea Selatan itu.

Kabar ini diungkapkan langsung oleh ayah Azizah Salsha atau mertua Pratama Arhan, yakni Andre Rosiade. Andre mengatakan bahwa saat ini, menantunya itu sedang berjuang untuk bisa menembus skuad inti Suwon FC.

Pratama Arhan

“Bahkan Arhan juga ditawarkan perpanjangan kontrak oleh Suwon,” ujar Andre kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion STIK, Senin 26 Agustus 2024.

“Tapi kan Arhan kan merasa, ‘Kenapa saya dikasih perpanjangan kontrak, tapi saya enggak dikasih kesempatan bermain?’” lanjutnya.

“Nah, itu yang sedang Arhan lagi berjuang keras untuk bisa diberikan kesempatan. Apalagi kalau kita lihat kan ya, left back Suwon kan enggak istimewa-istimewa banget itu loh,” ucap Andre.

“Nah, pertanyaannya kenapa Arhan enggak diberikan kesempatan. Jadi anak ini lagi berjuang teman-teman, jangan bilang Arhan enggak serius. Ini anak pejuang, berjuang keras untuk merebut kesempatan di Suwon,” sambungnya.

Andre menyampaikan bahwa saat ini Arhan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Pasalnya, pemain andalan Timnas Indonesia minim mendapatkan jam terbang bersama Suwon FC.

“Selain menunjukkan di latihan, anak ini juga komunikasi dengan agennya yang di Korea, dan minta agennya memfasilitasi komunikasi dengan pihak manajemen Suwon dan juga pelatih. Nah manajemen Suwon sudah menawarkan Arhan untuk perpanjang kontrak setahun ke depan,” papar Andre.

