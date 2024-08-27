Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bicara Kelemahan Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto Soroti Konsentrasi Pemain

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |04:07 WIB
Bicara Kelemahan Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto Soroti Konsentrasi Pemain
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto (Foto: Cikal Bintang)
NOVA Arianto berbicara mengenai kekurangan Timnas Indonesia U-17 saat ini. Sang pelatih menyoroti konsentrasi para pemain yang dinilainya masih belum bisa maksimal di lapangan.

Nova mengatakan dirinya melihat hal tersebut saat Timnas Indonesia U-17 menang 3-1 atas India dalam laga uji coba di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (25/8/2024). Persoalan konsenstrasi pemain, Nova Arianto mengatakan pihaknya akan memperbaiki hal tersebut.

Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 ke gawang India U-17 pada laga uji coba dicetak oleh Evandra Florasta (P 13’), Fandi Ahmad (50’), dan Mierza Firjatullah (62’). Sementara itu, satu gol India U-17 disumbang Levis Zanminlun pada menit ke-52.

Nova menjelaskan laga uji coba itu untuk melihat kelemahan yang dimiliki Timnas Indonesia U-17. Dia menilai konsentrasi pemain masih jauh dari harapannya setelah melihat laga melawan India.

 BACA JUGA:

"Masalah fokus pemain, kita lihat bahwa babak pertama pun sama, babak kedua sama, pemain kita membuat kesalahan sendiri. Itu menjadi masalah tentang bagaimana pemain bisa mengatur ritme pertandingan," kata Nova usai laga.

Menurutnya, laga-laga uji coba memang cukup penting buat Timnas Indonesia yang sedang melakukan pemusatan latihan (TC). Jadi, perkembangan timnya dalam TC dapat terpantau lebih detail.

