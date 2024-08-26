Calvin Verdonk Girang Bawa NEC Nijmegen Raih Kemenangan Perdana di Liga Belanda 2024-2025

Calvin Verdonk girang bisa membawa NEC Nijmegen raih kemenangan perdana musim ini (Foto: Instagram/@c.verdonk)

NIJMEGEN – Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, girang usai membawa NEC Nijmegen meraih kemenangan perdana di Liga Belanda 2024-2025. Ia pun berterima kasih atas semua dukungan yang sudah diberikan penggemar.

Nijmegen berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu PEC Zwolle di Goffertstadion, Sabtu24 Agustus 2024. Ada pun satu gol kemenangan itu dicetak lewat gol telat Rober Gonzalez pada menit ke-87.

Hasil ini menjadi kemenangan yang manis bagi Nijmegen. Pasalnya, ini menjadi kemenangan pertama yang didapat Calvin Verdonk cs di Liga Belanda.

Pada laga itu, sang bek kiri tampil penuh untuk NEC Nijmegen. Ia sangat senang bisa menjadi bagian dalam kemenangan penting timnya tersebut.

“Terasa menyenangkan mendapatkan poin pertama! Terima kasih semua atas dukungannya,” tulis Verdonk dalam instagram pribadinya @c.verdonk, Senin (26/8/2024).

Kemenangan itu membuat NEC Nijmegen saat ini berada di posisi 11 pada papan klasemen sementara. Selanjutnya, Verdonk dan kolega akan menantang Fortuna Sittard pada Sabtu 31 Agustus 2024.

Verdonk merupakan bek sayap kiri andalan NEC Nijmegen. Ia tidak pernah absen pada tiga laga yang telah dimainkan di Liga Belanda 2024-2025. Pemain berdarah Aceh itu selalu tampil penuh dari tiga laga tersebut.