HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Buka-bukaan soal Masa Depan di NEC Nijmegen, Beri Sinyal Bertahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |12:44 WIB
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Buka-bukaan soal Masa Depan di NEC Nijmegen, Beri Sinyal Bertahan
Calvin Verdonk kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, buka-bukaan soal masa depan di NEC Nijmegen. Dia pun memberi sinyal bertahan di NEC Nijmegen karena sudah berdiskusi dengan Direktur Tekni NEC Nijmegen, Carlos Aalbers.

Diketahui, kontrak Calvin Verdonk menyisakan satu musim lagi di NEC Nijmegen. Pemain berusia 27 tahun itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2025.

Calvin Verdonk

Calvin pun sempat dirumorkan akan meninggalkan klub belakangan ini. Namun, pemain Timnas Indonesia itu kini sudah memastikan masa depannya.

Calvin mengatakan akan tetap bertahan di NEC Nijmegen. Dia mengungkapkan sudah berbicara dengan Carlos Aalbers mengenai masa depannya ini.

"Saya masih di sini dan sepertinya saya akan tetap di sini. Dalam beberapa hari terakhir, saya melakukan percakapan yang baik dengan Carlos Aalbers," kata Calvin, dikutip dari Forza NEC, Sabtu (24/8/2024).

"Saya senang saya masih bermain di sini," tambahnya.

Dengan demikian, hampir dipastikan Calvin akan tetap bertahan hingga kontraknya habis. Bisa jadi, Calvin memperpanjang kontraknya ketika habis.

