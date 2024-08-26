Shin Tae-yong Dapat 2 Kabar Buruk Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Shin Tae-yong dapat 2 kabar buruk jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SHIN Tae-yong mendapat 2 kabar buruk jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk pertama adalah cedera yang dialami bek Venezia FC, Jay Idzes.

Jay Idzes mengalami cedera saat Venezia FC menjamu Fiorentina di pekan kedua Liga Italia 2024-2025, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Ia ditarik keluar di menit 68 setelah berbenturan dengan penyerang Fiorentina, Moise Kean.

(Jay Idzes diduga mengalami cedera di laga Fiorentina vs Venezia FC. (Foto: Instagram/@jayidzes)

Kabar ini tentu merugikan Shin Tae-yong. Sebab, sebelum Jay Idzes cedera, Shin Tae-yong sudah kehilangan Jordi Amat yang cedera untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia.

Sementara itu, Justin Hubner absen melawan Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Sekarang harapannya, cedera yang dialami Jay Idzes tidak parah sehingga dapat ambil bagian membela Timnas Indonesia kontra Arab Saudi dan Australia.

Lantas, bagaimana untuk kabar buruk kedua yang diterima Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini dikhawatirkan kehilangan sentuhan dari tiga pemain andalannya, yakni Thom Haye, Marselino Ferdinan dan Ragnar Oratmangoen.

Dibilang begitu karena tiga pemain ini belum merasakan tampil di laga kompetitif musim ini. Marselino Ferdinan belum mendapat kesempatan tampil semenjak resmi gabung Oxford United pada Senin, 19 Agustus 2024.