HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cyrus Margono Hapus Akun Instagram di saat Masih Dicueki Shin Tae-yong dari Panggilan Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:07 WIB
Cyrus Margono Hapus Akun Instagram di saat Masih Dicueki Shin Tae-yong dari Panggilan Timnas Indonesia?
Akun Instagram Cyrus Margono menghilang. (Foto: Instagram/@cyrusmargono)
A
A
A

MANTAN kiper Panathinaikos B, Cyrus Margono, diduga telah menghapus akun Instagram-nya, @cyrusmargono. Dalam pantauan Okezone, ketika mencari akun @cyrusmargono, halaman sudah tak lagi ditemukan.

Hilangnya akun Instagram Cyrus Margono membuat heboh para pencinta sepakbola Tanah Air. Banyak yang prihatin dengan nasib kiper 22 tahun tersebut.

Akun Instagram Cyrus Margono menghilang. (Foto: Instagram/@cyrusmargono)

(Akun Instagram Cyrus Margono menghilang. (Foto: Instagram/@cyrusmargono)

Sebab, di saat belum kunjung dipanggil ke Timnas Indonesia, Cyrus Margono justru berstatus tanpa klub. Sekadar diketahui, per 1 Juli 2024, Cyrus Margono berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang Panathinaikos B.

“Mungkin dia kesel dan putus asa gak dipanggil Timnas. Sekarang ia pengganguran gak ada yang mau klub,” tulis akun Instagram @kenzioo5556, mengomentari unggahan akun @blitznews_football soal akun Instagram Cyrus Margono yang tak dapat lagi diakses.

“Merajuk dia tuh enggak dapat klub, enggak dipanggil STY,” sambung akun @aacaaaap.

Sekadar diketahui, Cyrus Margono resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kamis, 21 Maret 2024. Ia rela meninggalkan paspor Amerika Serikat demi menjadi WNI. Ia pun siap dipanggil pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong jika dibutuhkan.

Halaman:
1 2
      
