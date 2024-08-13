Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Miris Cyrus Margono, Rela Jadi WNI tapi Diabaikan Shin Tae-yong hingga Kini Berstatus Tanpa Klub!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:30 WIB
Kisah Miris Cyrus Margono, Rela Jadi WNI tapi Diabaikan Shin Tae-yong hingga Kini Berstatus Tanpa Klub!
Cyrus Margono tak kunjung dipanggil Timnas Indonesia dan kini berstatus tanpa klub. (Foto: Instagram/@cmargono)
A
A
A

KISAH Cyrus Margono yang rela menjadi Warga negara Indonesia (WNI) tapi diabaikan Shin Tae-yong hingga kini berstatus tanpa klub akan diulas Okezone. Cyrus Margono sah mendapatkan kembali status kewarganegaraannya yang sempat hilang pada 21 Maret 2024.

Setelah pengambilan sumpah WNI, Cyrus Margono mengungkapkan keinginannya memperkuat Timnas Indonesia.

Cyrus Margono resmi menjadi WNI pada Maret 2024. (Foto: PSSI)

(Cyrus Margono resmi menjadi WNI pada Maret 2024. (Foto: Instagram/@cmargono)

“Tentu karena Ayah saja seorang warga negara Indonesia, dan dahulu saya sering ke sini (Indonesia). Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan menjaga serta bermain untuk negara saya (Indonesia),” kata Cyrus Margono kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Kamis, 21 Maret 2024.

Sayangnya, sudah lima bulan memegang paspor Indonesia, kiper bertinggi badan 191 sentimeter ini tak kunjung membela Timnas Indonesia. Padahal, dalam rentang April-Juni 2024 ada sederet ajang yang diikuti Timnas Indonesia U-23 dan senior.

Sebut saja Piala Asia U-23 2024 (April 2024) dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Juni 2024). Medio awal April 2024, Shin Tae-yong blakblakan mengaku tidak memanggil Cyrus Margono ke Timnas Indonesia U-23.

“Untuk Cyrus, jujur belum lihat (penampilannya) secara langsung, jadi saya tidak bisa bicara apa-apa,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin 1 April 2024.

