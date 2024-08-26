Media Vietnam Doakan Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: MPI/Aldhi Chandra)

MEDIA Vietnam, Soha ikut menyoroti kiprah Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebagai negara rival, tentunya mereka tak ingin skuad Garuda melaju jauh di ajang tersebut.

Salah satu media Vietnam, Soha Vn bahkan berharap Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di laga perdana. Mereka berharap pasukan Shin Tae-yong merasakan hal yang sama dengan Timnas Vietnam yang kalah dari Arab Saudi.

Mereka menyebut absennya lima pemain penting bakal membuat Timnas Indonesia kerepotan menghadapi Arab Saudi. Situasi tersebut yang membuat media Vietnam yakin Marselino Ferdinan dan rekan-rekan bakal takluk di tangan Green Falcon.

"5 bintang tersingkir, Indonesia dengan mudah akan terjerumus ke situasi yang sama seperti Vietnam di kualifikasi Piala Dunia," tulis artikel yang dibuat Soha Vn.

"Kehilangan 5 bintang membuat tim Indonesia menghadapi kesulitan besar menjelang laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia," sambung mereka.