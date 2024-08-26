Shin Tae-yong Panggil 5 Pemain Baru untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Shin Tae-yong panggil 5 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong disinyalir akan memanggil 5 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain baru yang dimaksud di sini, Shin Tae-yong menyertakan kembali pemain-pemain yang tak dipanggilnya pada FIFA Matchday Juni 2024.

Witan Sulaeman yang absen di FIFA Matchday Juni 2024 karena harus menunaikan ibadah haji, kembali dipanggil Shin Tae-yong. Konfirmasi pemanggilan ini pun disampaikan pelatih Witan Sulaeman di Persija Jakarta, Carlos Pena.

(Witan Sulaeman akan comeback ke Timnas Indonesia. (Foto: Kemenag)

Kehadiran Witan Sulaeman bakal memberikan persaingan kepada Marselino Ferdinan untuk posisi winger kanan. Selain Witan Sulaeman, ada juga Ramadhan Sananta (Persis Solo).

Setelah absen pada Juni 2024, Ramadhan Sananta kembali dipanggil. Ia pun siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia.

"Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Mungkin coach (Shin Tae-yong) bisa kasih kepercayaan ke saya," kata Ramadhan Sananta dalam Konferensi pers kelar laga Persija Jakarta vs Persis Solo.

Nama selanjutnya ada Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang) dan Arkhan Fikri (Arema FC). Dua nama ini memang belum diumumkan akan dibawa Shin Tae-yong, namun disinyalir bakal mendapatkan kesempatan dari pelatih 53 tahun tersebut.