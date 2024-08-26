Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil 5 Pemain Baru untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |06:24 WIB
Shin Tae-yong Panggil 5 Pemain Baru untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong panggil 5 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong disinyalir akan memanggil 5 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain baru yang dimaksud di sini, Shin Tae-yong menyertakan kembali pemain-pemain yang tak dipanggilnya pada FIFA Matchday Juni 2024.

Witan Sulaeman yang absen di FIFA Matchday Juni 2024 karena harus menunaikan ibadah haji, kembali dipanggil Shin Tae-yong. Konfirmasi pemanggilan ini pun disampaikan pelatih Witan Sulaeman di Persija Jakarta, Carlos Pena.

Witan Sulaeman akan comeback ke Timnas Indonesia. (Foto: Kemenag)

(Witan Sulaeman akan comeback ke Timnas Indonesia. (Foto: Kemenag)

Kehadiran Witan Sulaeman bakal memberikan persaingan kepada Marselino Ferdinan untuk posisi winger kanan. Selain Witan Sulaeman, ada juga Ramadhan Sananta (Persis Solo).

Setelah absen pada Juni 2024, Ramadhan Sananta kembali dipanggil. Ia pun siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia.

"Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Mungkin coach (Shin Tae-yong) bisa kasih kepercayaan ke saya," kata Ramadhan Sananta dalam Konferensi pers kelar laga Persija Jakarta vs Persis Solo.

Nama selanjutnya ada Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang) dan Arkhan Fikri (Arema FC). Dua nama ini memang belum diumumkan akan dibawa Shin Tae-yong, namun disinyalir bakal mendapatkan kesempatan dari pelatih 53 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187669/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-tfJh_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Resmi dari Belanda Lagi? Giovanni van Bronckhorst Pole Position!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187518/shin_tae_yong_tiba_di_jakar_ta_malam_ini_shintaeyong7777-UAor_large.jpg
Shin Tae-yong Tiba di Jakarta Malam Ini, Resmi Takkan Latih Timnas Indonesia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187296/timur_kapadze_resmi_jadi_pelatih_fc_navbahor-RhAi_large.jpg
Kata-Kata FC Navbahor Usai Tikung Pelatih Timur Kapadze dari Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187292/timnas_indonesia-hDX9_large.jpg
Demi Transfer Ilmu, Legenda Timnas Indonesia Ingatkan Pelatih Baru Wajib Gandeng Juru Taktik Lokal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651267/campus-league-the-national-2025-resmi-dibuka-16-tim-futsal-berebut-tempat-terbaik-cqc.webp
Campus League The National 2025 Resmi Dibuka, 16 Tim Futsal Berebut Tempat Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/asean_club_championship_shopee_cup_2025_2026.jpg
Jadwal Lengkap ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026, Begini Cara Nontonnya di Vision+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement