Meski Menang 3-1 atas India U-17, Permainan Timnas Indonesia U-17 Tetap Dikritik

Timnas Indonesia U-17 menang 3-1 atas India U-17 di laga Uji coba. (Foto: PSSI)

GIANYAR - Pencinta sepakbola Tanah Air menilai permainan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 masih jauh dari kata sempurna meski baru saja menang 3-1 atas India U-17. Sebab menurut netizen Indonesia, masih ada kekurangan yang terlihat dalam laga uji coba melawan India U-17 tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-17 menang 3-1 atas India U-17 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) malam WIB. Tim polesan Nova Arianto itu bisa dibilang tampil cukup dominan sejak menit awal.

Adapun tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 dicetak oleh Evandra Florasta (P 13’), Fandi Ahmad (50’), Mierza Firjatullah (62’). Sementara satu gol India U-17 disumbang Levis Zanminlun pada menit ke-52.

Kemenangan ini menjadi modal bagus untuk Timnas Indonesia U-17 beraksi di turnamen yang sebenarnya, yakni Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Namun, permainan skuad Garuda Muda masih menjadi sorotan karena dirasa belum ciamik.

“Permainan nya kurang klop. Kontrol sama buildup nya kurang, kebanyakan longpass, perasaan masih bagusan kemaren pas aff yang kalah ama australia dah,” tulis akun @aldyy***

“Timnas u17 Mainnya keren tapi belum rapi aja bisa menang meyakinkan melawan india king of AFF nya asia selatan. Gimana nanti diturnamen sesungguhnya? Bantai-bantai,” tulis @gakn***

“Mantap pokoknya masih banyak PR terus berproses & berkembang manfaatnya friendly match seperti ini untuk mengevaluasi diri,” lanjutnya.