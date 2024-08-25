Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Menang 3-1 atas India U-17, Permainan Timnas Indonesia U-17 Tetap Dikritik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |23:11 WIB
Meski Menang 3-1 atas India U-17, Permainan Timnas Indonesia U-17 Tetap Dikritik
Timnas Indonesia U-17 menang 3-1 atas India U-17 di laga Uji coba. (Foto: PSSI)
A
A
A

GIANYAR - Pencinta sepakbola Tanah Air menilai permainan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 masih jauh dari kata sempurna meski baru saja menang 3-1 atas India U-17. Sebab menurut netizen Indonesia, masih ada kekurangan yang terlihat dalam laga uji coba melawan India U-17 tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-17 menang 3-1 atas India U-17 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) malam WIB. Tim polesan Nova Arianto itu bisa dibilang tampil cukup dominan sejak menit awal.

Adapun tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 dicetak oleh Evandra Florasta (P 13’), Fandi Ahmad (50’), Mierza Firjatullah (62’). Sementara satu gol India U-17 disumbang Levis Zanminlun pada menit ke-52.

Kemenangan ini menjadi modal bagus untuk Timnas Indonesia U-17 beraksi di turnamen yang sebenarnya, yakni Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Namun, permainan skuad Garuda Muda masih menjadi sorotan karena dirasa belum ciamik.

Timnas Indonesia U-17 vs India U-17

“Permainan nya kurang klop. Kontrol sama buildup nya kurang, kebanyakan longpass, perasaan masih bagusan kemaren pas aff yang kalah ama australia dah,” tulis akun @aldyy***

“Timnas u17 Mainnya keren tapi belum rapi aja bisa menang meyakinkan melawan india king of AFF nya asia selatan. Gimana nanti diturnamen sesungguhnya? Bantai-bantai,” tulis @gakn***

“Mantap pokoknya masih banyak PR terus berproses & berkembang manfaatnya friendly match seperti ini untuk mengevaluasi diri,” lanjutnya.

