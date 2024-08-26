Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adam Alis Akui Grogi Dipercaya Jadi Starter di Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |22:07 WIB
Adam Alis Akui Grogi Dipercaya Jadi Starter di Persib Bandung
Adam Alis mengaku grogi saat menjadi starter di Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Adam Alis mengaku grogi saat dipercaya menjadi starter di laga Persib Bandung vs Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Walau begitu, ia cukup senang.

Duel tersebut digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Persib dan Arema harus puas berbagi satu angka usai imbang 1-1.

Dimas Drajad mencetak gol sehingga laga Persib Bandung vs Arema FC menjadi 1-1 (Foto: Persib Bandung)

Usai laga, Adam mengaku grogi setelah ditunjuk jadi starter oleh pelatih Bojan Hodak. Pasalnya, ini merupakan pertama kalinya turun dari awal sejak bergabung di awal musim.

“Perasaannya sangat senang bisa main dari menit awal dan pertama debut (starter). Saya rasa tadi cukup grogi, tapi lama kelamaan bisa terbiasa dan alhamdulillah lebih baik,” ungkap Adam Alis usai pertandingan, dikutip Senin (26/8/2024).

Soal adaptasi, gelandang yang sebelumnya membela Borneo FC Samarinda itu mengaku berjalan dengan lancar. Sebab, sebagian besar para pemain Persib Bandung sudah dikenalnya.

“Adaptasi di Bandung cukup baik karena sudah saling mengenal juga sebenarnya sama teman-teman,” kata Adam.

Halaman:
1 2
      
