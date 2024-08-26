Kalah 1-2 dari Persija Jakarta, Pelatih Persis Solo Beberkan Penyebab Kekalahan Laskar Sambernyawa

JAKARTA – Persis Solo kalah 1-2 dari Persija Jakarta di pekan ketiga Liga 1 2024-2025, pada Sabtu 24 Agustus 2024. Menanggapi kekalahan itu, pelatih Persis, Milomir Seslija merasa timnya sudah bermain baik, hanya saja sejumlah kesalahan membuat Persis akhirnya gagal menumbangkan Persija.

Persis Solo takluk dari Persija Jakarta 1-2 di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Sabtu (24/8/2024) malam WIB.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- sejatinya unggul lebih dulu lewat tendangan penalti Moussa Sidibe (56’ (P)). Namun setelah itu, mereka justru kebobolan dua gol yang dicetak mantan pemainnya Ryo Matsumura (62’, 74’).

Seslija mengatakan anak asuhnya sebenarnya tidak bermain buruk dalam pertandingan tersebut. Juru taktik asal Bosnia & Herzegovina itu menuturkan, Laskar Sambernyawa kehilangan momentum setelah diberondong dua gol.

“Pertandingan yang bagus, kami tahu Persija tim yang bagus dan kami menguji mereka sebenarnya. Kami memulai pertandingan dengan bertahan dan akhirnya kami berhasil mencetak gol, tapi kami kebobolan dan mereka membalas dua gol,” kata Seslija di Jakarta, dikutip pada Senin (26/8/2024).

“Tidak mudah buat kita menerka apa yang akan terjadi setelah itu. Ini memang pertandingan yang bagus, tapi kami tidak mendapatkan poin,” tambahnya.