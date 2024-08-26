Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalah 1-2 dari Persija Jakarta, Pelatih Persis Solo Beberkan Penyebab Kekalahan Laskar Sambernyawa

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |02:32 WIB
Kalah 1-2 dari Persija Jakarta, Pelatih Persis Solo Beberkan Penyebab Kekalahan Laskar Sambernyawa
Persis Solo kalah 1-2 dari Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

JAKARTA Persis Solo kalah 1-2 dari Persija Jakarta di pekan ketiga Liga 1 2024-2025, pada Sabtu 24 Agustus 2024. Menanggapi kekalahan itu, pelatih Persis, Milomir Seslija merasa timnya sudah bermain baik, hanya saja sejumlah kesalahan membuat Persis akhirnya gagal menumbangkan Persija.

Persis Solo takluk dari Persija Jakarta 1-2 di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Sabtu (24/8/2024) malam WIB.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- sejatinya unggul lebih dulu lewat tendangan penalti Moussa Sidibe (56’ (P)). Namun setelah itu, mereka justru kebobolan dua gol yang dicetak mantan pemainnya Ryo Matsumura (62’, 74’).

Persija Jakarta vs Persis Solo

Seslija mengatakan anak asuhnya sebenarnya tidak bermain buruk dalam pertandingan tersebut. Juru taktik asal Bosnia & Herzegovina itu menuturkan, Laskar Sambernyawa kehilangan momentum setelah diberondong dua gol.

“Pertandingan yang bagus, kami tahu Persija tim yang bagus dan kami menguji mereka sebenarnya. Kami memulai pertandingan dengan bertahan dan akhirnya kami berhasil mencetak gol, tapi kami kebobolan dan mereka membalas dua gol,” kata Seslija di Jakarta, dikutip pada Senin (26/8/2024).

“Tidak mudah buat kita menerka apa yang akan terjadi setelah itu. Ini memang pertandingan yang bagus, tapi kami tidak mendapatkan poin,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651267/campus-league-the-national-2025-resmi-dibuka-16-tim-futsal-berebut-tempat-terbaik-cqc.webp
Campus League The National 2025 Resmi Dibuka, 16 Tim Futsal Berebut Tempat Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/asean_club_championship_shopee_cup_2025_2026.jpg
Jadwal Lengkap ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026, Begini Cara Nontonnya di Vision+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement