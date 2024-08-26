Jay Idzes Cetak Sejarah di Liga Italia, Modal Bagus Jelang Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Jay Idzes menjadi pesepakbola Indonesia pertama yang bermain di ajang Liga Italia 2024-2025 (Foto: Instagram/Jay Idzes)

JAY Idzes mencetak sejarah sebagai pesepakbola Indonesia pertama yang merumput di Liga Italia. Ini tentu menjadi modal bagus jelang sang pemain tampil bersama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September nanti. Jay Idzes dipastikan bakal menjadi salah satu pemain andalan yang bakal dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk ajang tersebut.

Jelang tampil bersama Skuad Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jay Idzes batu saja mencetak sejarah sebagai pesepakbola Indonesia pertama yang bermain di Liga Italia. Hal ini tentu menjadi tambahan kepercayaan diri sang pemain jelang tampil bersama Skuad Garuda.

Jay Idzes memperkuat Venezia di laga kontra Fiorentina pada pekan kedua Liga Italia 2024-2025, dini hari tadi. Dia bahkan mendapat kepercayaan turun sebagai starter di ajang tersebut.

Venezia berhasil menahan imbang Fiorentina dengan skor akhir 0-0. Meski belum berhasil membawa timnya meraih kemenangan, penampilan Jay Idzes di laga kontra Fiorentina patut diapresiasi.