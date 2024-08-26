Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025: AS Roma vs Empoli 1-2, Napoli vs Bologna 3-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |04:42 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025: AS Roma vs Empoli 1-2, Napoli vs Bologna 3-0
Napoli menang 3-0 atas Bologna di Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/officialsscnapoli)
HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam, Senin (26/8/2024) menyajikan empat pertandingan menarik. Seperti halnya AS Roma yang kalah tipis 1-2 dari Empoli, hingga Napoli yang berhasil bikin Bologna babak belur dengan kemenangan 3-0.

Seperti yang diketahui, Liga Italia 2024-2025 sudah memasuki pekan kedua. Pada Sabtu 24 Agustus 2024, empat laga sudah dimainkan, dan kini empat pertandingan tersisa pun baru saja menyelesaikan pertempuran.

Pertandingan Fiorentina vs Venezia FC menjadi awalannya. Sayang, laga tersebut antiklimaks lantaran tak ada pemenang. Fiorentina vs Venezia berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

Lalu beralih ke pertandingan Torino vs Atalanta. Pertandingan yang digelar di Stadion Olimpico Grande Torino, Turin itu berakhir dengan dimenangkan oleh tim tuan rumah, Torino.

Napoli

Torino tepatnya berhasil menang dengan skor 2-1. Dua gol Torino dicetak oleh Ivan Ilic dan Che Adams. Sementara Atalanta hanya bisa membalas lewat aksi Mateo Retegui.

Bergeser ke markas Napoli, tim asuhan Antonio Conte itu bermain luar biasa. Tampil di hadapan pendukung sendir, Napoli menang tiga gol tanpa balas.

