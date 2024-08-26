5 Pemain Bintang yang Putuskan Kembali ke Liga Inggris, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Paul Pogba termasuk pemain bintang yang kembali ke Liga Inggris (Foto: Manchester United)

BERIKUT lima pemain bintang yang putuskan kembali ke Liga Inggris. Semua pemain tersebut ternyata pulang untuk membela klub lamanya.

Godaan Liga Inggris begitu sulit untuk ditolak pemain sepakbola di era modern. Hal itu berlaku pula untuk mereka yang sudah pergi tetapi memilih kembali.

Lalu, siapa saja pemain bintang yang putuskan kembali ke Liga Inggris? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Bintang yang Putuskan Kembali ke Liga Inggris

5. Gareth Bale





Pemain asal Wales ini pergi dari Inggris pada musim panas 2013 untuk memperkuat Real Madrid. Bale lalu meraih beragam gelar di sana.

Sayangnya, akhir karier sang pesepakbola cukup mengenaskan di Madrid. Bale lalu terpaksa mengungsi ke Tottenham Hotspur sebagai pinjaman pada 2020. Setelah itu, ia balik lagi ke Ibu Kota Spanyol dan pensiun.

4. Ilkay Gundogan





Pemain asal Jerman ini pergi secara gratis pada musim panas 2023. Gundogan lalu bergabung dengan Barcelona di Liga Spanyol.

Hanya saja, pemain berdarah Turki itu cukup satu musim saja di Camp Nou. Kondisi keuangan Barcelona menjadi alasan Manchester City menggaet Gundogan lagi meski sebagai pemain pinjaman.