HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liverpool vs Brentford di Liga Inggris 2024-2025: Mohamed Salah Cetak Gol, The Reds Menang 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |00:34 WIB
Hasil Liverpool vs Brentford di Liga Inggris 2024-2025: Mohamed Salah Cetak Gol, <i>The Reds</i> Menang 2-0
Aksi Mohamed Salah di laga Liverpool vs Brentford. (Foto: Premier League)
LIVERPOOL Liverpool tampil begitu superior saat menjamu Brentford di Stadion Anfield, pada Minggu (26/8/2024) malam WIB. Memainkan laga pekan kedua Liga Inggris 2024-2025 dengan apik, tim berjuluk The Reds itu akhirnya menang dengan skor 2-0 atas tim tamu.

Berkat kemenangan itu, Liverpool kini berada di posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Dengan memiliki 6 poin, sejatinya The Reds sejajar dengan tiga tim lainnya yang sejauh ini juga sudah dua kali menang.

Ketiga tim yang dimaksud adalah Manchester City, Arsenal, dan Brighton & Hove Albion. Liverpool sukses menyamai pencapaian ketiga tim tersebut yang menang di dua laga awal Liga 1 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Liverpool langsung tancap gas di awal pertandingan. Terbukti laga baru berjalan 13 menit, The Reds langsung unggul berkat gol dari Luis Diaz.

Liverpool vs Brentford

Setelahnya Liverpool ditahan 1-0 hingga babak pertama berakhir. Permainan alot juga terjadi di awal babak kedua meski secara statistik Liverpool lebih mendominasi.

Pada akhirnya, Salah mencetak gol pada menit 70. Gol Salah itu mengunci kemenangan Liverpool.

