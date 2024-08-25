Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Guangzhou FC Juara Garuda International Cup 2024, ASIOP Runner up

Wikanto Arungbudoyo-Minggu, 25 Agustus 2024 |22:56 WIB
Guangzhou FC Juara Garuda International Cup 2024, ASIOP Runner up
Guangzhou FC keluar sebagai juara Garuda International Cup 2024 (Foto: Garuda International Cup)
A
A
A

BOGOR - Gelaran Garuda International Cup 2024 (GIC 2024)rampung digelar pada Minggu (24/8/2024). Ajang sepakbola usia muda bertaraf internasional ini berlangsung di ASIOP Training Ground (ATG) sejak Kamis 22 Agustus 2024.

Tim pendatang baru di GIC 2024 yakni Guangzhou FC asal China sukses tampil sebagai juara di kategori U-17. Sedangkan ASIOP yang berstatus sebagai juara bertahan harus puas finis sebagai runner up.

Ilustrasi sepakbola

Pada pertandingan final GIC 2024 kategori U-17 Cup, Guangzhou FC China berhasil mengalahkan ASIOP dengan skor tipis 1-0. Kesuksesan Guangzhou semakin lengkap dengan menyapu bersih gelar individu U-17 di GIC 2024.

Sang pelatih Huang Haimin dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik, Fan Mengtong Kiper Terbaik, dan Lou Kai memborong dua gelar sekaligus yaitu Topskor dan Pemain Terbaik.

Project Director GIC, Wahyu Budiarto mengucapkan terimakasih kepada para sponsor dan semua yang terlibat mendukung pagelaran GIC edisi keempat ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yaitu Transtama Logistics, Bank Mandiri, SOMPO Insurance, Tunas Muda Adhyaksa, Ethiopian Airlines, Belfoods, PT Rut Ester Berjaya Medan, Swissbel Hotel Court Bogor, City Trans Utama, Specs, Bluebird, Aqua, Naos, EMC, Glico, dan Sunpride, serta para pendukung lainnya karena dengan dukungan dari para sponsor ini turnamen bisa dapat terlaksana dengan baik,” kata Wahyu.

Pelatih Guangzhou FC Huang Haimin terkesan dengan gelaran GIC 2024 meski baru pertama alias debut bagi mereka. Menurutnya, turnamen internasional GIC menghadirkan persaingan dan pengalaman yang luar biasa bagi skuadnya. Ia pun berharap bisa mengikuti ajang GIC lagi pada tahun depan yakni edisi 2025

"Turnamen yang sangat bagus. Tim kami mendapat banyak pengalaman berharga dari persaingan di sini (GIC)," kata Huang Haimin usai pertandingan.

Halaman:
1 2
      
