Toni Firmansyah Nikmati Latihan Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan, Janji Beri Penampilan Terbaik

SEOUL - Toni Firmansyah menikmati pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan. Pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan akan memberikan penampilan terbaiknya dalam rangkaian agenda yang bakal dijalani Garuda Nusantara.

Timnas Indonesia U-20 menjalani TC di Korea Selatan dalam rangka persiapan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Indra Sjafri akan menempa skuadnya dengan sangat baik agar bisa meraih hasil yang manis di ajang tersebut.

Selama di Negeri Ginseng, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni rangkaian agenda. Toni Firmansyah dan kawan-kawan akan mengadakan latih tanding dengan tim lokal Korea. Kemudian, mereka juga akan ambil bagian pada mini turnamen bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024.

Toni sangat antusias menjalani TC Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan. Pemain berusia 19 tahun itu mengungkapkan para pemain skuad Garuda Nusantara tidak mengalami kendala adaptasi jelang menatap turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.

“Untuk latihan hari ini, yang pasti senang menikmati latihan pagi ini, tentunya kami antusias. Lapangannya juga cukup bagus, enak. Cuaca juga bagus. Fokus latihan hari ini adalah tentang daya tahan tubuh dan adaptasi,” ungkap Toni, dilansir dari situs resmi PSSI, Minggu (25/8/2024).

Lebih lanjut, Toni tidak mengusung target yang muluk-muluk. Ia hanya ingin bekerja keras memberikan penampilan terbaiknya dengan harapan membawa Timnas Indonesia U-20 meraih hasil manis di mini turnamen tersebut.