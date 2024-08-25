Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Toni Firmansyah Nikmati Latihan Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan, Janji Beri Penampilan Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |17:40 WIB
Toni Firmansyah Nikmati Latihan Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan, Janji Beri Penampilan Terbaik
Toni Firmansyah antusias mengikuti TC Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan (Foto: PSSI)
A
A
A

SEOUL - Toni Firmansyah menikmati pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan. Pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan akan memberikan penampilan terbaiknya dalam rangkaian agenda yang bakal dijalani Garuda Nusantara.

Timnas Indonesia U-20 menjalani TC di Korea Selatan dalam rangka persiapan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Indra Sjafri akan menempa skuadnya dengan sangat baik agar bisa meraih hasil yang manis di ajang tersebut.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19

Selama di Negeri Ginseng, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni rangkaian agenda. Toni Firmansyah dan kawan-kawan akan mengadakan latih tanding dengan tim lokal Korea. Kemudian, mereka juga akan ambil bagian pada mini turnamen bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024.

Toni sangat antusias menjalani TC Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan. Pemain berusia 19 tahun itu mengungkapkan para pemain skuad Garuda Nusantara tidak mengalami kendala adaptasi jelang menatap turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.

“Untuk latihan hari ini, yang pasti senang menikmati latihan pagi ini, tentunya kami antusias. Lapangannya juga cukup bagus, enak. Cuaca juga bagus. Fokus latihan hari ini adalah tentang daya tahan tubuh dan adaptasi,” ungkap Toni, dilansir dari situs resmi PSSI, Minggu (25/8/2024).

Lebih lanjut, Toni tidak mengusung target yang muluk-muluk. Ia hanya ingin bekerja keras memberikan penampilan terbaiknya dengan harapan membawa Timnas Indonesia U-20 meraih hasil manis di mini turnamen tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650983/timnas-garuda-muda-siap-terbang-tinggi-di-sea-games-2025-eksklusif-hanya-di-rcti-jml.webp
Timnas Garuda Muda Siap Terbang Tinggi di SEA Games 2025! Eksklusif Hanya di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/30/gelandang_timnas_indonesia_joey_pelupessy_foto.jpg
Rumor Joey Pelupessy ke Persib Makin Panas! Netizen Bandung Banjiri Instagram sang Pemain
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement