HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 TC di Korea Selatan Jelang Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Girang Cuaca Cocok

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |13:16 WIB
Timnas Indonesia U-20 TC di Korea Selatan Jelang Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Girang Cuaca Cocok
Para pemain Timnas Indonesia U-20 jalani TC di Korea Selatan. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEOUL – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, merasa senang anak asuhnya menjalani pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan. Pasalnya, cuaca tempat latihan yang mirip dengan di Indonesia sehingga membuat pasukannya cepat untuk beradaptasi.

“Cuaca sama persis dengan Indonesia, dan tentu dengan alasan itu juga, pertimbangan cuaca kemarin, karena di sini tidak dingin,” kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu (25/8/2024).

Timnas Indonesia U-20

Timnas Indonesia U-20 sendiri sudah tiba di Korea Selatan sejak Rabu 21 Agustus 2024. Garuda Nusantara langsung melakoni latihan bersama untuk persiapan tampil di mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.

Dalam turnamen itu, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan Argentina U-20 pada 28 Agustus 2024, Thailand U-20 pada 30 Agustus 2024, dan Korea Selatan U-20 pada 1 September 2024. Indra mengatakan mini turnamen ini bagian penting dari persiapan Garuda Nusantara menatap Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

“Kami mengambil turnamen ini untuk dijadikan uji coba persiapan kualifikasi Piala Asia U-20,” papar Indra.

Halaman:
1 2
      
